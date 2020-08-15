Рафаэль Арутюнян: на мой взгляд, Валиева готова к взрослым соревнованиям

Известный американский тренер Рафаэль Арутюнян прокомментировал намерение чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой выступить на взрослых соревнованиях.

«Во-первых, это очень грамотно: чем раньше спортсмен выйдет на топ-уровень, тем проще ему будет начать выполнять задачи максимального порядка. Весь мой тренерский опыт показывает, что почти все фигуристы, рано выходившие на взрослый уровень, добивались там высоких результатов. Поэтому действия Этери Тутберидзе в отношении Камилы Валиевой мне понятны.

Другой вопрос — готов ли сам спортсмен к такому выходу. И Валиева, на мой взгляд, готова: у неё в арсенале есть четверной прыжок, тройной аксель. Не думаю, что она сразу начнёт показывать свой максимум, да это на данный момент и не нужно. Если, конечно, у фигуристки, тренера или родителей нет амбиций разорвать всех прямо сейчас.

На самом деле очень хорошо, что Камила получила возможность выйти на взрослый уровень за год до Олимпиады, когда есть время на то, чтобы понять, как она будет там выглядеть. Особенно в плане второй оценки. Давайте говорить честно: улучшить «юниорское» качество катания, сделать его по-взрослому зрелым за несколько месяцев невозможно — это нарабатывается годами», — цитирует Арутюняна «RT на русском».