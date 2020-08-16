Тарасова: уверена, ни Трусова, ни Косторная своих позиций не сдадут

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила уверенность, что фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная сохранят лидирующие позиции в женском одиночном катании. Обе спортсменки перешли из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Олимпийский год — это всегда сложно. Он не бывает таким же, как предыдущие сезоны. Это большая ответственность, более жёсткая конкуренция.

Уверена, ни Саша Трусова, ни Алёна Косторная своих позиций не сдадут. Точно так же вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата, и меня, как тренера, это очень радует», — цитирует Тарасову «RT на русском».

Переход Трусовой и Косторной вызвал большой общественный резонанс. Некоторые эксперты даже предложили ввести в фигурном катании трансферные окна и компенсации, как это происходит в других видах спорта.