«С днём рождения, лучшая часть меня». Максим Ковтун показал фото с гимнасткой Левановой

Российский фигурист Максим Ковтун на своей странице в «Инстаграме» поздравил свою девушку, гимнастку Евгению Леванову, с днём рождения. Вчера, 16 августа, Левановой исполнилось 20 лет.
«С днём рождения, лучшая часть меня… Большое счастье быть рядышком с тобой», — написал Ковтун.
Посмотреть фотографию можно на странице Максима Ковтуна в "Инстаграме".
25-летний Ковтун — трёхкратный призёр чемпионата Европы, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира, четырёхкратный чемпион России. Фигурист завершил спортивную карьеру в апреле 2019 года.
Леванова — пятикратная чемпионка мира в групповых упражнениях, многократная победительница и призёр этапов Кубка мира.
Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно, организаторы из-за пандемии коронавируса не стали проводить чемпионат мира.
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