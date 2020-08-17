«С днём рождения, лучшая часть меня». Максим Ковтун показал фото с гимнасткой Левановой

Российский фигурист Максим Ковтун на своей странице в «Инстаграме» поздравил свою девушку, гимнастку Евгению Леванову, с днём рождения. Вчера, 16 августа, Левановой исполнилось 20 лет.

«С днём рождения, лучшая часть меня… Большое счастье быть рядышком с тобой», — написал Ковтун.

Посмотреть фотографию можно на странице Максима Ковтуна в "Инстаграме".

25-летний Ковтун — трёхкратный призёр чемпионата Европы, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира, четырёхкратный чемпион России. Фигурист завершил спортивную карьеру в апреле 2019 года.

Леванова — пятикратная чемпионка мира в групповых упражнениях, многократная победительница и призёр этапов Кубка мира.

Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно, организаторы из-за пандемии коронавируса не стали проводить чемпионат мира.