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Р. Ротенберг: Загитова на льду – это больше чем спорт, это — искусство

Р. Ротенберг: Загитова на льду – это больше чем спорт, это — искусство
Фигурное катание 0

Глава штаба сборной России и вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мнением о российской фигуристке Алине Загитовой.

«В фигурном катании мне нравится Алина Загитова. Она на льду – это больше чем спорт, это — искусство.

Моя дочь в семь лет прыгает аксель, двойной сальхов, двойной риттбергер, все остальное – впереди. Но мы не форсируем.

Инициатива была наша с женой. Мы ходили вместе на каток, просто катались. Потом встал вопрос – надо куда-то отдавать дочь, потому что просто так ходить бессмысленно. Она уже стояла на коньках, умела кататься более-менее. Я Женю Плющенко знаю, позвонил, спросил: „Женя, можно дочку посмотреть, получится?“ Тренеры ведут эту академию, слава богу, есть такая возможность, есть лёд. И всё получилось.

Фигурное катание – очень узкая специализация, очень сложный вид спорта. Если хоккей ещё в раннем возрасте позволяет много импровизировать, то здесь прямо все как часы. Есть программа – и надо её оттачивать, оттачивать. Рутина. Это непросто. Причём нужно с раннего возраста тренировать хореографию, актёрское мастерство, ритм, психологию. Эти прыжки – двойные, тройные, четверные. Это что-то с чем-то, если честно», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

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