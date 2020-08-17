Александр Жулин — о протестах: не хочу, чтобы Беларусь повторила путь Украины

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал протесты в Беларуси, которые начались после выборов президента.



«Ситуация вначале была ужасающая! Избивали людей на улице! Потом, как я понимаю, всё немного развернулось. А включив голову, я проанализировал всё происходящее. И у меня ощущение, что и для России, и для Белоруссии было бы лучше, если Лукашенко останется. Он бы поменял своё поведение в сторону цивилизованных форм. А то явно прослеживается путь Украины. Мне бы не хотелось, чтоб Белоруссия повторила тот же путь! А потом бы превратилась в некий винтик, управляемый Западом.



У нас тоже президент с 2000 года, и внешней политикой я очень доволен! Да, внутри есть что подправить, есть кому денег доплатить, пенсии те же. Но в целом я доволен стабильностью, которая сейчас есть в России. Я прожил и при Брежневе, Андропове, Ельцине! Мне есть с чем сравнить.

Да, можно кричать: «Долой Лукашенко». Но это очень опасно… Я понимаю, что сами белорусы хотят перемен. Они не хотят жить в стране, где всё предсказуемо. Я был в Беларуси, там очень чисто. Да, не шикуют, это такой «совок». А представьте, что все раздербанят, Лукашенко уберут! А потом поставят человечка прозападного! И что мы получим? Мы получим ракеты под боком, не пойми что будет происходить! Надо это как-то все мирно разрулить. Но это мои мысли, я не политик. И если бы в свое время Украина не пошла бы американским путем, то мы бы создали что-то такое украино-российско-белорусское. И была бы сильная держава, которую бы никто не смог раздербанить. Это были мои мечты… Украину уже отняли. Если ещё это произойдет и с братской Беларусью… Мне бы этого очень не хотелось», — цитирует Жулина Sport24.



Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Противники действующего главы государства Александра Лукашенко не согласились с их результатами и вышли на антиправительственные манифестации, который длятся по сей день. Представители правоохранительных органов и протестующие приодически вступаю в противостояние.