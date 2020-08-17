«Катастрофа для спортсменов». Татьяна Мишина — об отмене турниров в Санкт-Петербурге

Тренер Татьяна Мишина прокомментировала новость об отмене соревнований по фигурному катанию в Санкт-Петербурге до 1 января.

«Это, конечно, плохо. Ребята тренируются для того, чтобы выступать и соревноваться. Для них именно это стимул держать форму и накатывать программы. И так сезон без международных стартов, так ещё и в Санкт-Петербурге турниров не будет…



Наши ребята готовятся, пока упаднических настроений нет. Сейчас готовятся к прокатам по группам в Петербурге. Вот как раз хотели уточнять, а будут ли кататься фигуристы до 18 лет. Но сегодняшняя новость выбивает из колеи.



Даже Геннадий Сергеевич заявил, что отсутствие соревнований – катастрофа для спортсменов. Речь ведь не только о фигуристах, а о всех видах спорта. Любые соревнования – реальный стимул для каждодневной работы. Сначала преодолели вынужденный перерыв, набрали форму, провели сборы, а теперь такое известие…» — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».