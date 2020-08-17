Сын Плющенко станцевал синхронный танец с одной из самых красивых девочек планеты

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, выложил новое видео на своей странице в «Инстаграме». На нём он танцует синхронный танец с моделью Виолеттой Антоновой.
«Танцы, танцы, танцы с красоткой Виолой», — подписан ролик.
Видео доступно в «инстаграме» Александра Плющенко.
Виолетта Антонова в 2018 году вошла в топ-50 самых красивых детей мира по версии британской газеты Daily Mail. Уже в пятилетнем возрасте она является востребованной моделью и блогером с многочисленной армией поклонников.
Ранее Евгений Плющенко показал фото старшего сына Егора. Фигурист крайне редко выкладывает в соцсети снимки Егора. Он родился в 2006 году, его мать — первая жена фигуриста Мария Ермак.
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