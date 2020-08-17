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Сотникова — об открытии собственной школы: каждый день буду заниматься с детьми на катке

Сотникова — об открытии собственной школы: каждый день буду заниматься с детьми на катке
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова прокомментировала открытие собственной школы фигурного катания Sotka School в ледовом комплексе «Морозово».

«Это очень ответственный шаг, новая дорожка в моей жизни. Надеюсь, наша команда справится. Хочу пожелать каждому ребёнку здоровья. Это самое главное в спорте. Без здоровья можно отдыхать. С 1 сентября мы начнём работу.

Я максимально настроена на тренерскую деятельность. Я каждый день буду находится на катке, заниматься с детьми», — цитирует Сотникову News.ru.

Сотникова планирует работать с двумя группами детей. Трижды в неделю в школе будет проводить мастер-классы олимпийский чемпион Сочи Фёдор Климов.

Не так давно спортсменка после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

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