Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Финская фигуристка Корпи поддержала протестующих в Беларуси женщин

Финская фигуристка Корпи поддержала протестующих в Беларуси женщин
Фигурное катание 0

Бывшая финская фигуристка Киира Корпи, серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, пятикратная чемпионка Финляндии, поддержала женщин, протестующих в Беларуси. В «сториз» своей странице в "Инстаграме" Корпи опубликовала фото, сделанное во время протестов.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями. По всей стране прошло множество акций протеста, в которых принимали участие и женщины.

Татьяна Навка: больно видеть то, что сейчас происходит в Беларуси
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020