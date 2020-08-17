Финская фигуристка Корпи поддержала протестующих в Беларуси женщин
Бывшая финская фигуристка Киира Корпи, серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, пятикратная чемпионка Финляндии, поддержала женщин, протестующих в Беларуси. В «сториз» своей странице в "Инстаграме" Корпи опубликовала фото, сделанное во время протестов.
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.
После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями. По всей стране прошло множество акций протеста, в которых принимали участие и женщины.
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