Сын Плющенко ответил на призыв подать сигнал, если его держат в заложниках

Сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр жёстко ответил одной из подписчиц. Она предположила, что ребёнок находится в заложниках у своих родителей.

«Гном гномыч, если тебя держат в заложниках, скрести руки на груди, мы тебя спасём», — написала пользовательница соцсети в комментариях к новому видео.

«Уже не смешно совсем. Новое придумай, а то совсем глухо выглядит для взрослой девочки», — ответил сын Евгения Плющенко.

Плющенко и его супругу Яну Рудковскую неоднократно обвиняли в плохом отношении к сыну, который регулярно становится героем различных роликов родителей. При этом Рудковская грозилась подать в суд на наиболее активных критиков и журналистов, которые пишут негативные статьи об их семье.