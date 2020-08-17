Сын Плющенко ответил на призыв подать сигнал, если его держат в заложниках
Сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр жёстко ответил одной из подписчиц. Она предположила, что ребёнок находится в заложниках у своих родителей.
«Гном гномыч, если тебя держат в заложниках, скрести руки на груди, мы тебя спасём», — написала пользовательница соцсети в комментариях к новому видео.
«Уже не смешно совсем. Новое придумай, а то совсем глухо выглядит для взрослой девочки», — ответил сын Евгения Плющенко.
Плющенко и его супругу Яну Рудковскую неоднократно обвиняли в плохом отношении к сыну, который регулярно становится героем различных роликов родителей. При этом Рудковская грозилась подать в суд на наиболее активных критиков и журналистов, которые пишут негативные статьи об их семье.
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