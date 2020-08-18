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На ЧР-2021 смогут выступить только фигуристы, принявшие участие в двух этапах Кубка России

На ЧР-2021 смогут выступить только фигуристы, принявшие участие в двух этапах Кубка России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России были опубликованы критерии допуска к чемпионату страны 2021 года.

«К участию в чемпионате России 2021 года будут допускаться только те спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 гогда по программе МС, на основании суммы очков, набранных на этих этапах.

К участию в чемпионате России также могут быть допущены спортсмены юниорского состава кандидатов в сборную команду России, достигшие 14 лет на 1 июля 2020 года, принявшие участие в двух этапах Кубка России этого года по программе МС и набравшие необходимую сумму очков по результатам этих этапов.

К участию в первенстве России без дополнительного отбора могут быть допущены юниоры, завоевавшие по сумме очков на этапах Кубка России 2020 года право участвовать в чемпионате России 2021 года. При этом юниоры могут участвовать на этапах Кубка России только в одной категории – либо по программе КМС, либо по программе МС», — говорится в заявлении.

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