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Мишина: на взрослые соревнования я бы Валиеву включать не стала

Мишина: на взрослые соревнования я бы Валиеву включать не стала
Фигурное катание / Гран-при 0

Тренер Татьяна Мишина поделилась мнением о 14-летней российской фигуристке Камиле Валиевой, которая примет участие в прокатах основной сборной России в сентябре.

«В прошлом сезоне Камила показывала исключительное катание, очень высокий уровень. Может, за исключением чемпионата мира, который она выиграла без самых сложных элементов. Но она была травмирована. А на всех остальных стартах она каталась просто отлично: и четверной тулуп чисто прыгала, и каталась красиво, и программы у нее были красивые. Не думаю, что болельщикам стоит так серьёзно реагировать и говорить о каком-то блате. Её ведь всё равно не смогут выставлять на взрослые международные соревнования, пока она не достигнет определённого возраста.

Могут позволить выступить на взрослых этапах Кубка России? Конечно, могут. Но я не уверена, правильно ли это. Прокаты – одно. Это не какое-то из ряда вон выходящее событие. На них на Камилу вполне можно посмотреть. Никаких нарушений. Это даже хорошо. Все знают, как она катается, в какой форме. Думаю, что это будет даже стимулом для других спортсменок – увидеть, как катается Валиева на прокатах со взрослыми фигуристками. Но на взрослые соревнования я бы её включать не стала», — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».

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