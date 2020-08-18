Бутырская: Медведева будет выступать на этапах Кубка России. Правила придумали для всех

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала ситуацию с чемпионатом России 2021 года. На нём смогут выступить только фигуристы, принявшие участие в двух этапах Кубка России.

«Евгения Медведева будет выступать на этапах Кубка России. Может, для неё найдут какой-то правильный график, сделают два этапа подряд. Они должны решить это с тренерами. Сделают всё по уму, никому же не хочется пропускать чемпионат России. Медведевой самой полезно будет выступить, может, тренер сюда приедет и поможет. Выход есть всегда. Но правила придумали для всех.



Конечно, не очень приятно быть без своего тренера. Спортсмен привыкает к тренеру, понимает, находится с ним на одной волне. Но, скорее всего, Женя контактирует с ним каждый день. Тренер расписывает тренировки и знает, что происходит на льду. Сейчас у спортсменов всё кувырком. Образовалось очень много проблем. Надо это как-то пережить и двигаться дальше», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.