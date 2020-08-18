В России хотят снять документальный фильм об Этери Тутберидзе в жанре спортивной драмы

На питчинге в Министерстве культуры РФ, который состоялся 14 августа, был представлен проект документального фильма о тренере Этери Тутберидзе, сообщает Seldon News.

По данным источника, картина будет называться «Этери». Снимать фильм будет «Студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров». Режиссёром выступит Юлия Бобкова, исполнительным продюсером — Елизавета Конякина, консультантом — Юлия Пахомова-Горшкова. Сообщается, что фильм планируется снять в жанре спортивной драмы. По сюжету в условиях жёсткой конкуренции в группе тренера несколько фигуристок будут бороться за право участвовать в Олимпийских играх. Бюджет картины составит 11 млн рублей.

Проект участвовал в питчинге в 2019 году, но был отклонён и поддержки от Минкульта не получил.