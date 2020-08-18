Туктамышева выступила за повышение возрастного ценза в женском одиночном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила за поднятие возрастного ценза в женском одиночном катании.

«Я поддерживаю идею повышения возрастного ценза в женском одиночном катании, потому что для меня важно, чтобы наш спорт выглядел зрелищным и красивым. Я хотела бы, чтобы программы были сбалансированы, чтобы в них был полный набор хореографических и технических элементов. Я хочу видеть зрелое женственное катание. Думаю, это хорошая идея», — приводит слова Туктамышевой RT.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.