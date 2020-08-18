Д. Соловьёв: для меня огромная честь работать с Бузовой на «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв на своей странице в "Инстаграме" опубликовал новое видео. На нём фигурист готовится к шоу «Ледниковый период» с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

«Пришло время поделиться с вами малой частью работы и приоткрыть занавес нового сезона шоу „Ледниковый период“.

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Для меня огромная честь работать с Ольгой Бузовой. Твоей отдаче, рвению и энергии, которую излучаешь каждый раз, может позавидовать любой. Только с таким характером становятся олимпийскими чемпионами.

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Взявшись за руки, мы будем стараться удивлять и радовать своими номерами, образами и сложными элементами. А я в свою очередь беру на себя ответственность обходить стороной любые травмы, царапины и синяки», — написал Соловьёв.