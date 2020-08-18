Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Д. Соловьёв: для меня огромная честь работать с Бузовой на «Ледниковом периоде»

Д. Соловьёв: для меня огромная честь работать с Бузовой на «Ледниковом периоде»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв на своей странице в "Инстаграме" опубликовал новое видео. На нём фигурист готовится к шоу «Ледниковый период» с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

«Пришло время поделиться с вами малой частью работы и приоткрыть занавес нового сезона шоу „Ледниковый период“.

Для меня огромная честь работать с Ольгой Бузовой. Твоей отдаче, рвению и энергии, которую излучаешь каждый раз, может позавидовать любой. Только с таким характером становятся олимпийскими чемпионами.

Взявшись за руки, мы будем стараться удивлять и радовать своими номерами, образами и сложными элементами. А я в свою очередь беру на себя ответственность обходить стороной любые травмы, царапины и синяки», — написал Соловьёв.

Ильиных и Топалов готовятся к шоу «Ледниковый период». Видео
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020