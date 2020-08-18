«Я так хочу, чтобы лето не кончалось». Навка опубликовала яркое фото в шляпке
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новую фотографию. На ней фигуристка предстала в цветастом костюме в шляпке и тёмных очках.
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось!!» — подписала фото бывшая спортсменка.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Навки.
45-летняя Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).
Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира, который должен был пройти в Канаде.
«Фальшивую улыбку всегда видно». Татьяна Навка поделилась фото в элегантном платье
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