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Сотникова: не могу сказать ни одного плохого слова о тренерских возможностях Плющенко

Сотникова: не могу сказать ни одного плохого слова о тренерских возможностях Плющенко
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова прокомментировала переход Алёны Косторной и Александры Трусовой из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Сотникова призвала не критиковать спортсменок.

«Понятное дело, что принимать подобные решения бывает непросто. Я сама через это прошла. Но это не даёт нам права судить кого бы то ни было. Это был их выбор, это их настрой, это их система задач и ценностей. Я не тот человек, который должен их судить. Меня это не касается.

Не могу сказать ни одного плохого слова в отношении тренерских возможностей Плющенко. Он как на тренировках, так и на шоу всегда выкладывался на максимум. У него нет проблем с тем, чтобы распределить свои силы на разные проекты», — цитирует Сотникову News.ru.

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