Евгения Медведева выложила фото с огромным букетом и шариками в виде сердец

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую запись в «Инстаграме». Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) на фото предстала с огромным букетом красных роз и шариками в виде сердец.

«Спасибо», — написала Медведева, прикрепив эмодзи в виде сердца.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Медведевой.

Фигуристка скрывает информацию о своей личной жизни. Поэтому неизвестно, есть ли у спортсменки бойфренд.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.