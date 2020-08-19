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Евгения Медведева выложила фото с огромным букетом и шариками в виде сердец

Евгения Медведева выложила фото с огромным букетом и шариками в виде сердец
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую запись в «Инстаграме». Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) на фото предстала с огромным букетом красных роз и шариками в виде сердец.

«Спасибо», — написала Медведева, прикрепив эмодзи в виде сердца.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Медведевой.

Фигуристка скрывает информацию о своей личной жизни. Поэтому неизвестно, есть ли у спортсменки бойфренд.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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