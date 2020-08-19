Сотникова: во многом к открытию школы я пришла благодаря операции на позвоночнике

Российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала, как решилась на открытие собственной детской школы. По словам чемпионки Олимпийских игр 2014 года, к этому её подтолкнула операция на позвоночнике, которую она перенесла зимой.
«Мечта открыть школу была всегда, но более основательно я стала задумываться об этом где-то два года назад. В том числе стоит отметить, что хороший «пинок», чтобы уже начать работу в этом направлении, мне дали моя команда и семья. Таким образом я и пришла к открытию собственной школы, сделала этот очень серьёзный и ответственный шаг. Считаю, что открыть свою школу в 24 года — это очень круто, но при этом я не тешу себя какими-то иллюзиями. Знаю, что это очень ответственная работа, которая будет включать в себя как позитивные вещи, так и негативные, но я к этому готова.
Во многом к открытию школы я пришла благодаря операции. В какой-то момент я поняла, что у меня не будет возможности участвовать в тех же шоу, как раньше, делать прежние сложные элементы. Я для себя решила, что здоровье мне важнее. Мне ещё создавать семью, я хочу быть мамой, да и в целом счастливым человеком по жизни.
Со здоровьем сейчас всё нормально. Понимаю, что нагрузки даже в этом деле будут немаленькими: съездить туда, сделать то, постараться успеть все. Но я решительно настроена на тренерскую деятельность», — приводит слова Сотниковой News.ru.
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