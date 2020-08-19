Сын Плющенко выполнил челлендж с одной из самых красивых девочек мира

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, опубликовал новую запись в своём «инстаграме». На ней он выполнил челлендж со сменой нарядов вместе с моделью Виолеттой Антоновой.

«Мы с Виолой, кажется, прошлись уже по всем челленджам, но этого пока не было», — подписал автор видео.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Александра.

Виолетта Антонова в 2018 году вошла в топ-50 самых красивых детей мира по версии британской газеты Daily Mail. Уже в пятилетнем возрасте она является востребованной моделью и блогером с многочисленной армией поклонников.

Ранее Евгений Плющенко показал фото старшего сына Егора. Фигурист крайне редко выкладывает в соцсети снимки Егора. Он родился в 2006 году, его мать — первая жена фигуриста Мария Ермак.