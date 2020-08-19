Мишин отреагировал на слова Туктамышевой о необходимости увеличения возрастного ценза

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал предложение российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой поднять возрастной ценз для участниц взрослых соревнований.

«Я работаю с Лизой Туктамышевой на протяжении всей её сознательной жизни фигуристки. Изменение возраста выступления фигуристок по разряду мастеров в какой-то степени вопрос философский. Уважаю Лизу и как фигуристку, и как философа. Ответ на этот вопрос с разных позиций звучит по-разному. Что мы видели и слышали, анализируя мнения сообщества фигурного катания», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.