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Алина Загитова рекомендована к зачислению в РАНХиГС

Алина Загитова рекомендована к зачислению в РАНХиГС
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Алина Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщает «Весь спорт».

Олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане 2018 года поступала на программу «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика». Предполагалось, что спортсменка будет учиться платно, бюджетных мест на этом направлении нет. Стоимость обучения составляет 320 тыс. рублей в год.

На ЕГЭ Загитова набрала 44 балла по обществознанию и 51 балл по русскому языку. Она занимала 194-е место из 195 подавших заявление. Но после творческого конкурса спортсменка поднялась на 181-е место.

Приказ о зачислении Загитовой будет издан 29 августа.

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