«Мы очень гордимся Алиной». Директор «Самбо-70» поздравил Загитову с окончанием школы

Ренат Лайшев, директор центра спорта и образования «Самбо-70», поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с успешным окончанием школы. Ранее спортсменка опубликовала фотографию с аттестатом.

«Поздравляю Алину Загитову с окончанием школы! Олимпийская чемпионка, выпускница «Самбо-70» 2020 года получила на руки свой аттестат.

Профессиональному спортсмену непросто совмещать учебу и тренировки, но мы всегда поддерживаем наших воспитанников, делаем всё, чтобы они получили необходимые знания и после школы могли поступить в лучшие вузы.

Алина всегда очень ответственно относилась к учёбе. Мы очень ею гордимся! Желаем всегда заниматься любимым и интересным делом.

Все наши выпускники – на всю жизнь члены огромной семьи «Самбо-70». Алина, «Самбо-70» всегда с тобой!» – написал Лайшев, опубликовав фотографию с Загитовой.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Лайшева.