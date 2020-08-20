Шахрай: на юношеском уровне Валиевой уже делать нечего

Бывший российский фигурист Сергей Шахрай поделился мнением о 14-летней Камиле Валиевой. Ранее сообщалось, что юниорка планирует выступить на взрослых соревнованиях.

«Валиева уже переросла юношеский уровень. Она побеждала на юношеском чемпионате мира. Ей там делать нечего. Прокаты взрослой сборной пройдут в сентябре, у неё есть ещё месяц для спокойной подготовки. Думаю, её готовят ко взрослому чемпионату России, там она, несмотря на свои 14 лет, выступать может и, думаю, сможет составить серьёзную конкуренцию опытным спортсменам», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе, которую ранее покинули Александра Трусова и Алёна Косторная. Обе спортсменки перешли в академию Евгения Плющенко.