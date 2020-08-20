Finlandia Tour отменили из-за пандемии коронавируса, турнир может пройти в онлайн-формате

Турнир по фигурному катанию Finlandia Tour был отменён из-за пандемии коронавируса, сообщает Федерация фигурного катания Финляндии. Соревнования должны были проходить в октябре в городе Эспоо.

При этом не исключается, что соревнования состоятся в виртуальном формате. То есть участники будут выступать у себя на льду, а их прокаты будут транслироваться для зрителей и судей.

«Федерация фигурного катания Финляндии сожалеет в связи с отменой турнира. Но мы готовы провести его виртуально.

Сейчас мы ведём переговоры о возможной организации виртуальных соревнований», — говорится на сайте турнира.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) проведёт серию Гран-при в виде национальных соревнований.