Finlandia Tour отменили из-за пандемии коронавируса, турнир может пройти в онлайн-формате
Турнир по фигурному катанию Finlandia Tour был отменён из-за пандемии коронавируса, сообщает Федерация фигурного катания Финляндии. Соревнования должны были проходить в октябре в городе Эспоо.
При этом не исключается, что соревнования состоятся в виртуальном формате. То есть участники будут выступать у себя на льду, а их прокаты будут транслироваться для зрителей и судей.
«Федерация фигурного катания Финляндии сожалеет в связи с отменой турнира. Но мы готовы провести его виртуально.
Сейчас мы ведём переговоры о возможной организации виртуальных соревнований», — говорится на сайте турнира.
Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) проведёт серию Гран-при в виде национальных соревнований.
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