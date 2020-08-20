Фигуристка Бойкова рассказала о будущей профессии

Российская фигуристка Александра Бойкова, которая будет учиться в вузе на журналистике, рассказала, что для неё значит будущая профессия.

«Для многих уже давно не секрет, что я поступаю в институт на факультет социальных технологий по направлению «журналистика». Практически с самого детства меня привлекала эта профессия. Однако особое внимание я уделяла именно теле- и радиожурналистике. Конечно, я всегда понимала, что профессия журналиста имеет огромный выбор специалитета: интервьюер, исследователь, газетчик, ведущий — всё, что связано с передачей и донесением информации. Возможно, именно из-за разнообразия путей развития меня и заинтересовала эта специальность.

Сейчас сфера журналистки развилась во что-то большее, нежели освещение новостей; человек имеет не только выбор, где работать — в районной газете, в интернет-издании или на федеральном канале, но также существует место для творчества! Ведь главное в работе журналиста — то, как он преподносит информацию людям, его особый взгляд на мир», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Бойковой.