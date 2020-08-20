«Мемуары, безусловно, будут». Медведева планирует написать автобиографию

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила о желании написать автобиографию после завершения карьеры.



«Мемуары, безусловно, будут. Будет моя биография, которая будет написана мной. Когда это случится, неизвестно. Работа ещё не ведётся, но на 100% что-то будет. Планирую после завершения спортивной карьеры сделать книгу, в которой будет всё от и до — что происходило на льду и вне его. Такие планы у меня в голове. Только у меня в голове. Как назвать книгу, ещё не придумала», — заявила Медведева, отвечая на вопросы подписчиков в паблике Олимпийского комитета России во «ВКонтакте».

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).