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Туктамышева — об ударении в фамилии: в какой-то момент решила — говорите, как нравится

Туктамышева — об ударении в фамилии: в какой-то момент решила — говорите, как нравится
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к регулярным ошибкам, которые допускают болельщики при произношении её фамилии.

«Хочется выбежать и сказать: да мне плевать! Уже так давно эту тему мусолим! Мне столько раз задавали этот вопрос, что в какой-то момент решила — говорите, как вам нравится. Мне лично уже пофиг. Главное, чтобы всем было удобно. И так фамилия не короткая. Поэтому у вас полная свобода!» — цитирует Туктамышеву Sport24.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы (2015), бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира (2015), бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015, бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.

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