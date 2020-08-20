Туктамышева — об ударении в фамилии: в какой-то момент решила — говорите, как нравится

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к регулярным ошибкам, которые допускают болельщики при произношении её фамилии.
«Хочется выбежать и сказать: да мне плевать! Уже так давно эту тему мусолим! Мне столько раз задавали этот вопрос, что в какой-то момент решила — говорите, как вам нравится. Мне лично уже пофиг. Главное, чтобы всем было удобно. И так фамилия не короткая. Поэтому у вас полная свобода!» — цитирует Туктамышеву Sport24.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы (2015), бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира (2015), бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015, бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.
- 20 августа 2020
-
20:02
-
18:59
-
17:27
-
15:37
-
14:28
-
13:19
-
11:03
-
09:29
- 19 августа 2020
-
14:27
-
13:39
-
11:54
-
11:31
-
10:43
-
00:48
-
00:05
- 18 августа 2020
-
21:18
-
20:56
-
19:34
-
17:52
-
16:07
-
14:20
-
14:03
-
13:28
-
12:49
-
11:54
-
11:32
-
10:45
-
09:55
- 17 августа 2020
-
22:21
-
21:41
-
20:37
-
15:10
-
14:59
-
14:02
-
13:24