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Туктамышева — о шопинге: очень редко случается, что беру и трачу тысяч двести

Туктамышева — о шопинге: очень редко случается, что беру и трачу тысяч двести
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к обновлению гардероба.

«В вещах для меня важно качество, а не бренд. Если я вижу, что вещь приятная, качественная, мне хочется её купить. Видимо, я переросла тот возраст, когда не важно, из чего это сделано. Надо, чтобы вещь продержалась у тебя хотя бы год со стиркой.

9000 для одной вещи — хорошо. Но найти костюм за 9000, который мне очень понравится, будет сложно. В целом я не шопоголик. Могу потратить деньги, но я их буду от сердца отрывать. Или могу три месяца не ходить по магазинам, выиграть то, что планировала, и только потом что-то купить себе со спокойной совестью.

Но так, чтобы я лежу, ничего не делаю, встаю и резко иду в ДЛТ (Дом ленинградской торговли. — Прим. „Чемпионата“), где трачу 200 000 — такое очень редко случается», — цитирует Туктамышеву Sport24.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.

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