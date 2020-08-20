Медведева назвала пять слов, с которыми у неё ассоциируется фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила о желании написать автобиографию после завершения карьеры.



«Это, безусловно, музыка, удовольствие, скорость, трудности и победы. Все эти пять слов прекрасно дополняют друг друга, благодаря им, собственно, и получаются фигурное катание и такие интересные жизненные истории, как у нас, фигуристов», — сказала Медведева, отвечая на вопросы подписчиков в паблике Олимпийского комитета России во »ВКонтакте".



20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

«Мемуары, безусловно, будут». Медведева планирует написать автобиографию