Медведева: я по жизни абсолютная трусиха, но в космос, возможно, полетела бы

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об отношении к экстремальным видам развлечений. В частности, её спросили, согласилась бы она прыгнуть с тарзанки или с парашютом.



«Я по жизни абсолютная трусиха. Поэтому – нет, я бы не прыгнула ни с тарзанки, ни с парашютом.



В космос – возможно, потому что я понимаю, что от меня ничего не зависит и этим шаттлом командует огромное количество людей-профессионалов. Поэтому, наверное, в космос слетала бы, но спрыгнуть с высоты – нет. Во-первых, я боюсь высоты точно так же, как и моя мама. И любое, что может навредить моему здоровью, я стараюсь обходить стороной — именно поэтому я только в 20 лет научилась кататься на велосипеде. В детстве очень много моих друзей и знакомых ломали руки, ноги с велосипедов, с тех же самокатов, роликов.



Поэтому я как-то думаю: «Пойду сейчас кататься на велосипеде, упаду, сломаю ногу и не буду кататься ещё полгода» – ну нет, как-то… нет», — сказала Медведева, отвечая на вопросы подписчиков в паблике Олимпийского комитета России во „ВКонтакте“.



20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

«Мемуары, безусловно, будут». Медведева планирует написать автобиографию