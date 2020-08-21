Названа сумма, запрошенная у Минкульта на фильм про Этери Тутберидзе

Стала известна сумма, которую запросила у Министерства культуры студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров». Семь миллионов рублей должны пойти на создание фильма «Этери» о тренере фигуристок Этери Тутберидзе, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник в пресс-службе Минкульта.
Проект документального фильма о Тутберидзе был представлен на питчинге в Министерстве культуры РФ, который состоялся 14 августа.
По данным источника, картина будет называться «Этери». Снимать фильм будет «Студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров». Режиссёром выступит Юлия Бобкова, исполнительным продюсером — Елизавета Конякина, консультантом — Юлия Пахомова-Горшкова. Сообщается, что фильм планируется снять в жанре спортивной драмы. По сюжету в условиях жёсткой конкуренции в группе тренера несколько фигуристок будут бороться за право участвовать в Олимпийских играх. Бюджет картины составит 11 млн рублей.
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