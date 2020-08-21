Чемпион России—2003 Александр Абт стал тренером в Академии Плющенко

Чемпион России—2003 по фигурному катанию Александр Абт стал тренером в Академии Евгения Плющенко. Об этом сообщается на официальной странице «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».



«Два Александра: Абт и Гном Гномыч. Многие, наверное, помнят прославленного фигуриста, заслуженного мастера спорта, любимца публики Александра Абта. Александр присоединился к команде тренеров „Ангелов Плющенко“. Удачи», — так подписан ролик.

Помимо золотой медали чемпионата России Абт завоёвывал серебро юниорского чемпионата мира среди юниоров — 1991. На зимней Универсиаде в Южной Корее, которая состоялась в 1997 году, Александр стал бронзовым призёром.



Ранее в тренерский штаб Академии Плющенко вошла олимпийская чемпионка Елена Ильиных.