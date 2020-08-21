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Евгений Плющенко доверил тренировать сына Александру Абту

Евгений Плющенко доверил тренировать сына Александру Абту
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпион России по фигурному катанию 2003 года Александр Абт присоединился к тренерскому составу академии Евгения Плющенко. Под руководством нового наставника занимается сын двукратного олимпийского чемпиона Александр, известный как Гном Гномыч.

«Два Александра – Александр Абт и Гном Гномыч. Многие, наверное, помнят прославленного фигуриста, заслуженного мастера спорта, любимца публики Александра Абта. Александр Абт присоединился к команде тренеров академии «Ангелы Плющенко». Удачи!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

Также перед новым сезоном тренерский состав академии пополнил Сергей Розанов, перешедший из группы Этери Тутберидзе вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой, и олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных.

Елена Ильиных приступила к работе в академии «Ангелы Плющенко»
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