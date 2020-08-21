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«Счастью нет предела». Аделина Сотникова влезла в костюм 10-летней давности

«Счастью нет предела». Аделина Сотникова влезла в костюм 10-летней давности
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии в синем комбинезоне, в котором выступала около 10 лет назад, и попросила подписчиков назвать программу, которую она исполняла в этом костюме. Вопрос не затруднил поклонников фигуристки: все однозначно ответили — «Болеро».

«Кто помнит этот костюм? Какую программу я в нём катала?

P.S. Когда влезла в костюм почти 10-летней давности, #счастьюнетпредела Да, мне было 15, когда я в нём выступала. #времялетит #костюмыостаются», — написала Сотникова.

Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

В начале года Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. На днях спортсменка объявила об открытии собственной школы фигурного катания Sotka School в ледовом комплексе «Морозово».

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