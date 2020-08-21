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Алина Загитова не заявлена для участия в Кубке России по фигурному катанию

Алина Загитова не заявлена для участия в Кубке России по фигурному катанию
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Стало известно распределение фигуристок национальной сборной по этапам Кубка России. Среди них нет олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Другая воспитанница Этери Тутберидзе, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, выступит на первом этапе, который пройдёт в Сызрани с 18 по 22 сентября, а также на третьем этапе соревнований в Сочи – 23-27 октября.

Перешедшая в межсезонье в академию к Евгению Плющенко двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заявлена на второй этап, который пройдёт в Москве 10-13 октября, а также на казанский этап – 8-12 ноября. Сменившая тренера чемпионка Европы Алёна Косторная выступит в Казани и в Москве на пятом этапе – 5-8 декабря. Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, которая из-за пандемии коронавируса тренируется не в Канаде, а в Москве, заявлена на первые два этапа.

Напомним, что к участию в чемпионате России 2021 года, где разыгрываются путёвки в сборную на международные старты, решением Федерации фигурного катания на коньках России будут допускаться только те спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года.

Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, отказавшись выступать на чемпионате России. Однако в межсезонье Алина возобновила тренировки в группе Этери Тутберидзе на сборе в Новогорске.

На ЧР-2021 смогут выступить только фигуристы, принявшие участие в двух этапах Кубка России
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