Косторная и Трусова не выступят на одном этапе Кубка России со Щербаковой

Стало известно распределение фигуристов национальной сборной по этапам Кубка России. Напомним, что к участию в чемпионате России 2021 года, где разыгрываются путёвки в сборную на международные старты, решением Федерации фигурного катания на коньках России будут допускаться только те спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года.

Особо интересно распределение спортсменок женской сборной. Воспитанница Этери Тутберидзе, двукратная чемпионка России Анна Щербакова выступит на первом этапе, который пройдёт в Сызрани с 18 по 22 сентября, а также на третьем этапе соревнований в Сочи – 23-27 октября.

Перешедшие в межсезонье в академию к Евгению Плющенко двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная заявлены на этапы, где не встретятся со Щербаковой. Трусова — на второй этап, который пройдёт в Москве 10-13 октября, и на казанский этап – 8-12 ноября. Косторная также выступит в Казани и в Москве, но на пятом этапе – 5-8 декабря.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, которая из-за пандемии коронавируса тренируется не в Канаде, а в Москве, заявлена на первые два этапа. Также в списках Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и Ксения Синицына.

У мужчин дважды вместе выступят Александр Самарин и Антон Шулепов (в Сызрани и в Москве в октябре), Михаил Коляда и Дмитрий Алиев (в Сочи и в Москве в декабре).

Лидеры сборной России в танцах на льду Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин не встретятся на этапах Кубка России. Аналогичная картина и в парном катании: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова/Владимир Морозов разведены по разным этапам.