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Бутырская — об отсутствии Загитовой на КР: некоторые берут тайм-аут, чтобы всё взвесить

Бутырская — об отсутствии Загитовой на КР: некоторые берут тайм-аут, чтобы всё взвесить
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала отсутствие олимпийской чемпионки Алины Загитовой в распределении фигуристок национальной сборной России по этапам Кубка России. По ранее принятым ФФККР правилам это означает пропуск чемпионата России, где будет проходить отбор на чемпионаты Европы и мира 2021 года.

«Что касается отсутствия Загитовой в распределении фигуристок национальной сборной России по этапам Кубка России, то некоторые берут тайм-аут, чтобы всё взвесить. Алина сделала такую историю, что её всегда приятно видеть на льду. Загитова — спортсменка с большой буквы. За женское фигурное катание когда-то было стыдно, сейчас это один из основных видов спорта не только в России, но и в мире.

Медведева заявлена на два первых этапа. Думаю, здесь был диалог. Женя не последний человек в фигурном катании, конечно, ей шли навстречу. Это был больше выбор Евгении, чем федерации», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Алина Загитова не заявлена для участия в Кубке России по фигурному катанию
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