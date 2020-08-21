«Санкт-Петербург. Девушки. Закат». Елизавета Туктамышева сфотографировалась с подругами

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии с подругами — фигуристкой Линой Фёдоровой и Стефанией Маликовой на фоне Исаакиевского собора. Девушки сфотографировались на одной из крыш в центре Санкт-Петербурга. Для фотосессии Елизавета выбрала сексуальное вечернее платье небесно-голубого цвета.

«Санкт-Петербург. Девушки. Закат», — подписала фотографии Туктамышева.

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Напомним, 23-летняя Туктамышева выступила за поднятие возрастного ценза в женском одиночном катании. Свою позицию фигуристка объяснила желанием видеть женственное катание, с полным набором хореографических элементов.