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«Санкт-Петербург. Девушки. Закат». Елизавета Туктамышева сфотографировалась с подругами

«Санкт-Петербург. Девушки. Закат». Елизавета Туктамышева сфотографировалась с подругами
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии с подругами — фигуристкой Линой Фёдоровой и Стефанией Маликовой на фоне Исаакиевского собора. Девушки сфотографировались на одной из крыш в центре Санкт-Петербурга. Для фотосессии Елизавета выбрала сексуальное вечернее платье небесно-голубого цвета.

«Санкт-Петербург. Девушки. Закат», — подписала фотографии Туктамышева.

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Напомним, 23-летняя Туктамышева выступила за поднятие возрастного ценза в женском одиночном катании. Свою позицию фигуристка объяснила желанием видеть женственное катание, с полным набором хореографических элементов.

Туктамышева выступила за повышение возрастного ценза в женском одиночном катании
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