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Полина Цурская стала тренером в группе Этери Тутберидзе

Полина Цурская стала тренером в группе Этери Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0

19-летняя российская фигуристка Полина Цурская, выступавшая в женском одиночном катании, стала тренером в группе Этери Тутберидзе и будет заниматься с младшими детьми.

«TeamTutberidze усилили молодые тренеры, наши воспитанники Артемий Пунин, Полина Цурская, Георгий Похилюк», — написано на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице TeamTutberidze в «Инстаграме».

Цурская с 2012 по 2018 год занималась в группе Тутберидзе. Полина — чемпионка II юношеских Олимпийских игр 2016 года, победитель финала юниорского серии Гран-при (2015), победитель финала Кубка России (2017), победитель (2015) и бронзовый призёр (2016) первенства России среди юниоров.

31 мая 2019 года объявила о завершении спортивной карьеры.

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