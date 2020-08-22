Татьяна Навка опубликова трогательное видео ко дню рождения младшей дочери

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, выступавшая в танцах на льду, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео на песню Стаса Михайлова «Я буду с тобой», смонтированное её сестрой Натальей ко дню рождения младшей дочери спортсменки. Накануне, 21 августа, дочери Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежде исполнилось 6 лет.

«Наша маленькая принцесса, с днём рождения! Свети, наше счастье, наша звезда, озаряй всё вокруг своим теплом, светом и блеском глаз! Спасибо твоим ангелам, что выбрали нас твоими родителями, это невероятное наше счастье! Будь здорова, счастлива и оставайся таким же чистым и светлым солнышком!» — написала Навка, поздравляя дочку.

Видео можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».