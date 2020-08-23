Нэйтан Чен исполнил сальто на льду после четверного прыжка
Двукратный чемпион мира американский фигурист Нэйтан Чен во время тренировки исполнил необычную связку: четверной прыжок – дорожка шагов – сальто назад.
«Очевидно, что я тренирую полезные элементы», — написал Чен на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Нэйтана Чена в «Инстаграме».
Исполнение сальто назад запрещено на официальных соревнованиях из-за травмоопасности элемента, но нередко выполняется фигуристами в ледовых шоу. Так, в прошлом году Чен исполнил этот элемент в показательном номере на этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе.
Чен — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года. На счету американца мировые рекорды в произвольной программе (224,92) и по сумме баллов (335,30).
- 23 августа 2020
-
18:58
-
17:57
-
11:25
- 22 августа 2020
-
15:24
-
14:14
-
12:52
-
12:04
- 21 августа 2020
-
23:03
-
19:16
-
19:07
-
18:56
-
18:29
-
18:14
-
17:44
-
16:06
-
15:46
-
12:59
-
11:40
-
09:29
- 20 августа 2020
-
23:11
-
20:02
-
18:59
-
17:27
-
15:37
-
14:28
-
13:19
-
11:03
-
09:29
- 19 августа 2020
-
14:27
-
13:39
-
11:54
-
11:31
-
10:43
-
00:48
-
00:05
Партнерский контент