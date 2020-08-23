Нэйтан Чен исполнил сальто на льду после четверного прыжка

Двукратный чемпион мира американский фигурист Нэйтан Чен во время тренировки исполнил необычную связку: четверной прыжок – дорожка шагов – сальто назад.

«Очевидно, что я тренирую полезные элементы», — написал Чен на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Нэйтана Чена в «Инстаграме».

Исполнение сальто назад запрещено на официальных соревнованиях из-за травмоопасности элемента, но нередко выполняется фигуристами в ледовых шоу. Так, в прошлом году Чен исполнил этот элемент в показательном номере на этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе.

Чен — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года. На счету американца мировые рекорды в произвольной программе (224,92) и по сумме баллов (335,30).