Тренер — о контрактах в фигурном катании: живут же по таким системам хоккей и футбол

Тренер одной из самых перспективных юниорок страны Софьи Самоделкиной Сергей Давыдов высказал мнение о необходимости введения контрактной системы в фигурном катании.

«Пока отношения не начнут оформлять юридически, у тренеров не будет никакой возможности привязать к себе спортсмена. Живут же по таким системам хоккей и футбол. Наставник должен знать: если он, допустим, заключает договор на три месяца или на три года, весь этот срок он спокойно работает. Если же подопечный разрывает соглашение раньше времени, должна быть предусмотрена какая-то неустойка, компенсация. То есть человек должен понимать, что он не может безнаказанно развернуться и уйти. И возможно, люди станут более серьёзно всё обдумывать, прежде чем принять решение.

Судя по тому, сколько человек у нас ушло и сколько вообще происходит сторонних переходов, можно сделать вывод: если человек решил уйти, он всё равно сделает это, что бы ты ни предпринимал. Его можно вернуть на какое-то время, но, как правило, такие люди всё равно постоянно ищут варианты, которые окажутся более выгодными. Отсюда ушли, там побыли, пошли в третье место, в четвёртое. Не беру уровень чемпионатов мира, но в подростковом возрасте практически всем начинает периодами казаться, что всё идёт не так. Поэтому я всегда своих ребят учу, да и себя тоже: прошли соревнования, ошиблись — каждый должен найти эту ошибку в себе. Я посидел, покопался, ты посидел, покопался, мы совместно сделали выводы — и только тогда из этого что-то может получиться. А если постоянно искать виноватых и валить свои недоработки на обстоятельства, тогда ничего не выйдет», — приводит слова Давыдова RT.