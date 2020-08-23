Тренер Софьи Самоделкиной: поднимут возраст — гонка за сложностью потеряет всякий смысл

Тренер одной из самых перспективных юниорок страны Софьи Самоделкиной Сергей Давыдов высказал мнение о поднятии возрастного ценза в фигурном катании после Олимпийских игр — 2022.



«Это такая палка о двух концах. Всё-таки женское фигурное катание сейчас находится на высочайшем техническом уровне. К нему приковано огромное внимание, его постоянно обсуждают, о нём пишут — и всё это именно из-за четверных прыжков.

Не знаю, честно говоря, в чём здесь правда, но всё равно считаю, что «гонка вооружений» — все эти сложные элементы — в очень большой степени привлекают внимание к нашему виду спорта. Поднимут возраст — гонка за сложностью потеряет всякий смысл», — приводит слова Давыдова RT.

13-летняя Самоделкина прыгает тройной аксель и четверные тулуп и сальхов.