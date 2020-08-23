Давыдов: Хоркина — это как Туктамышева в фигурном катании

Тренер одной из самых перспективных юниорок страны Софьи Самоделкиной Сергей Давыдов, рассуждая о сложности элементов и спортсменках, не укладывающихся в стандарты и правила, сравнил фигурное катание со спортивной гимнастикой, а чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву с двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной, отличающейся длинными руками и ногами.
«Мне кажется, здесь дело прежде всего в личности самой Хоркиной. Если бы Пилкин взял четверых спортсменок одинакового телосложения и всех довёл до высшего результата, мы могли бы говорить о какой-то особенной методике. Не будь в руках тренера незаурядной личности, он ничего не сделал бы, к сожалению. Это как Лиза Туктамышева в фигурном катании, которая мало того что находится в потрясающей форме, но и показывает, что в зрелом возрасте можно выполнять сложнейшие элементы», — приводит слова Давыдова RT.
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