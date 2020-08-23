Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Давыдов: Хоркина — это как Туктамышева в фигурном катании

Давыдов: Хоркина — это как Туктамышева в фигурном катании
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Тренер одной из самых перспективных юниорок страны Софьи Самоделкиной Сергей Давыдов, рассуждая о сложности элементов и спортсменках, не укладывающихся в стандарты и правила, сравнил фигурное катание со спортивной гимнастикой, а чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву с двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной, отличающейся длинными руками и ногами.

«Мне кажется, здесь дело прежде всего в личности самой Хоркиной. Если бы Пилкин взял четверых спортсменок одинакового телосложения и всех довёл до высшего результата, мы могли бы говорить о какой-то особенной методике. Не будь в руках тренера незаурядной личности, он ничего не сделал бы, к сожалению. Это как Лиза Туктамышева в фигурном катании, которая мало того что находится в потрясающей форме, но и показывает, что в зрелом возрасте можно выполнять сложнейшие элементы», — приводит слова Давыдова RT.

«Санкт-Петербург. Девушки. Закат». Елизавета Туктамышева сфотографировалась с подругами
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020