«Отхватил такую красотку». Подписчики оценили взгляд Екатерины Бобровой

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях российская фигуристка Екатерина Боброва выложила в своём «инстаграме» чёрно-белое фото. На снимке спортсменка смотрит в камеру и улыбается.
«А вы смотрите людям в глаза? Когда говорите, что любите? Отводите глаза, когда врёте? Пытаетесь прочитать через глаза, о чём думает ваш собеседник?
Глаза красноречивее любых слов. По глазам можно понять очень многое. По праву говорят, что глаза — это зеркало души. Разделяете со мной этот взгляд?» — написала она, прикрепив текст к фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Андрюше (муж Бобровой — бывший фигурист Андрей Депутат. — Прим. «Чемпионата») очень повезло, что отхватил такую милую красотку с такими выразительными глазками. Как же ему не влюбиться? Такая замечательная семья, и сыночек есть Сашулька».
«Согласен, не только глаза, а ещё и невербальные жесты тоже много говорят о том, что думает, врёт или нет, по жестам можно понять».
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