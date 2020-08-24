«Ангелы Плющенко» тепло поздравили Алёну Косторную с 17-летием

В официальном «инстаграме» тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовано поздравление с днём рождения, адресованное российской фигуристке Алёне Косторной. Сегодня, 24 августа, спортсменке исполнилось 17 лет.
«Поздравляем Алёну Косторную с семнадцатилетием! Самых ярких побед, рекордов, наивысших достижений в спорте! Пусть исполнятся мечты, будь счастлива, Алёнка! С днём рождения!» — отмечается в поздравлении.
Посмотреть фотографии Косторной можно в «инстаграме» «Ангелов Плющенко».
Напомним, в межсезонье Косторная перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе, повторив путь соотечественницы Александры Трусовой. Она чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.
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