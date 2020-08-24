Яна Рудковская: хочется, чтобы все были добрее. Особенно в России

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выступила с обращением к подписчикам, призвав добрее относиться друг к другу.
«Мне очень нравится это фото! Хочется, чтобы все люди на этой планете, а особенно в России, были добрее, меньше верили сплетням сомнительных сайтов, телеграм-каналов и блогеров и не делали скоропалительных выводов, даже не вдаваясь в подробности. Больше занимались своей семьёй, детьми и работой! Уделяли внимание своим родителям, и не только по праздникам! Были добрее и позитивнее! Так как с появлением социальных сетей многие стали воспринимать инстаграмный мир за какую-то сегодняшнюю реальность!
Хочется напомнить, дорогие подписчики, что в нашей с вами жизни есть намного больше того, что мы показываем в «Инстаграме»! У нас всех есть в жизни не только радостные моменты, которыми мы делимся тут, но и переживания, и наши проблемы, сложные порой рабочие моменты!
Очевидно, что за каждым нашим шоу стоит почти год кропотливой работы большой команды. Каждый новый проект — это не только инвестиции и работа, но и риски, и нервы, и бессонные ночи! За каждой песней или альбомом, за каждым клипом или соревновательной программой стоит работа, работа и ещё раз работа! За каждым прыжком на льду или вращением ребёнка — тоже! Иногда по 60 падений за тренировку, чтобы сделать тот желанный элемент! И не важно, это мальчик 7 лет или девочка 16!» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Плющенко и их семилетним сыном Александром.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Яны Рудковской.
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