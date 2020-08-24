«Мой ангелочек». Максим Ковтун показал фото с маленьким крестником
Бывший российский фигурист Максим Ковтун опубликовал на своей странице в «Инстаграме» две фотографии с крестником.
«Мой ангелочек. А я теперь крёстный папа», — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Максима Ковтуна.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Какой хорошенький!»
«Ну всё. Я плакаю! Какая ми-ми-милота».
«Клёвый бейб. На крёстного отца не похож».
25-летний Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015 и 2017), бронзовый призёр чемпионата Европы 2016 года, победитель финала Гран-при среди юниоров сезона 2012—2013 годов, четырёхкратный чемпион России (2014, 2015, 2016 и 2019). Завершил карьеру в апреле 2019 года.
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