«Мой ангелочек». Максим Ковтун показал фото с маленьким крестником

Бывший российский фигурист Максим Ковтун опубликовал на своей странице в «Инстаграме» две фотографии с крестником.

«Мой ангелочек. А я теперь крёстный папа», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Максима Ковтуна.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Какой хорошенький!»

«Ну всё. Я плакаю! Какая ми-ми-милота».

«Клёвый бейб. На крёстного отца не похож».

25-летний Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015 и 2017), бронзовый призёр чемпионата Европы 2016 года, победитель финала Гран-при среди юниоров сезона 2012—2013 годов, четырёхкратный чемпион России (2014, 2015, 2016 и 2019). Завершил карьеру в апреле 2019 года.